女星小S（徐熙娣）出道多年，憑著亮麗外表與幽默又犀利的主持風格，受到海內外觀眾的喜愛，而與老公許雅鈞育有3名女兒的她，隨著女兒漸漸長大也開始讓孩子們自由發展，除了16歲大女兒許曦文（Elly）跟隨她的腳步進軍演藝圈當演員外，二女兒許韶恩（Lily）近期也開始經營起了社群平台並與網友分享私下生活，昨日便曬出她在家中準備拍攝VLOG的影片，沒想到Elly與許老三竟亂入，意外引發話題。

小S的二女兒Lily昨日在個人IG上曬出一段影片，表示自己原本要拍攝她的第一支VLOG，沒想到姊姊Elly與妹妹許老三也決定加入一起拍。而影片中，只見Lily臉上沒有任何妝容，只用髮夾簡單打扮，一臉驚訝的看著姊姊與妹妹在她身後不斷搖頭晃腦地擺動身體。Elly甚至表演慾大爆發，對著鏡頭表示「你有你的雙下巴，我有我的千層塔。不是很肉，但是夠厚」，接著許老三也不甘示弱地對著鏡頭不斷扭動她的屁股，並一連做出許多鬼臉，最後姊妹倆邊推邊擠得走出Lily的房門，令原本要拍化妝影片的Lily相當傻眼又無奈的關掉影片。

網友們看到影片後，紛紛表示「三姊妹都好可愛 、「老三一直搶鏡的VLOG」、「最後那個瞳孔地震，許老三也太可愛」、「哈哈哈哈，媽媽的髮箍繼承給女兒了耶」、「也太可愛了吧」、「喜歡這種幕後花絮」、「你像二姨，姊姊像媽媽」、「Lily好美」意外引發話題。

事實上，Lily雖還沒有正式出道，但先前便曾與媽媽與姊姊一同登上時尚雜誌，也曾多次入鏡小S的影片中，日前更與小S一同參加品牌活動，甜美又高級的臉蛋與優雅的氣質立即吸引全場目光，令網友紛紛敲碗要她出道。