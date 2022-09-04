大陸「流量女王」楊冪2018年雖與港星劉愷威結束5年婚姻，但兩人仍以親人身分共同扶養女兒「小糯米」，如今女兒已逐漸長大即將到了要上學的年紀，但兩人因事業重心皆在大陸，因此外界開始好奇孩子是否也會跟著父母移往大陸讀書。對此，楊冪的前公公劉丹也出面回應了。

根據大陸媒體的綜合報導，楊冪與劉愷威的女兒「小糯米」，自從父母離異後，她便留在香港由男方照顧一切生活起居，目前也正在香港就讀國際學校，小小年紀便精通英語、普通話及粵語，而如今已8歲大、準備上小學的她，除了媽媽楊冪一直都在大陸發展以外，爸爸劉愷威近期也接下大陸綜藝節目《披荊斬棘的哥哥2》的錄製，需要在湖南長沙待上很長一段時間，因此不少網友開始在網路上瘋傳兩人為了就近照顧女兒，打算讓小糯米移居大陸就讀小學。

對此，劉愷威的爸爸劉丹，日前出席電視台宣傳活動時，被問起孫女日漸長大，是否考慮真的父母到大陸念書時，他直言這件事情會交由兒子劉愷威自行決定，他只會提供小小的意見，決定權在劉愷威及楊冪身上，因此外界不需要傷腦筋，他們一定會有周全的計畫。

事實上，現年78歲的劉丹，過去曾在電視劇中扮演經典角色「北丐洪七公」而聞名，至今仍經常出演電視劇，在香港演藝圈中佔有一席之地，而自從兒子胡愷威與楊冪離婚後，他則經常代兩人出面回應「家務事」，令楊冪粉絲相當無法接受。