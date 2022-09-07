疫情以致大陸經濟重挫，為拯救低迷的經濟陰霾，中國國務院祭出穩經濟一攬子政策措施，各項細則近期將會釋出，以鞏固經濟恢復基礎。中信中國高股息ETF（00882）經理人葉松炫7日表示，隨著疫情趨緩，大陸開始透過政策手段救經濟，金融、地產及基礎建設概念族群有望受惠，建議投資人可布局以中國高息標的為題的ETF，把握政策紅利。

葉松炫表示，當全球掀起升息浪潮時，大陸卻特立獨行走寬鬆政策，8月下旬第3度下調MLF及LPR利率，以增加資金活水及民眾消費意願，緊接著國常會又推出新的穩增長措施，包括新增人民幣3,000億元以上政策性金融工具額度與支持中央發電企業等發行2,000億元債券，強勁的力道將為大陸經濟帶來一線生機。

葉松炫指出，大陸地產7月受到爛尾樓事件的影響，重挫市場信心，但事件為政治議題，而非經濟問題，只要因紅線融資限制而停工的樓盤獲得專案融資，問題就能解決，且一、二線城市本身無爛尾樓的問題，買氣於9月初就已回籠，而三、四線城市因有爛尾樓信心問題，買氣回籠將延遲，但整體而言，大陸地產市場信心已解決，看好未來發展。

展望後市，葉松炫認為，大陸穩經濟方案來得又快又準，效益將於第四季起逐漸發酵，除可帶動民生消費增長之外，大陸大型地產、金融、工業及能源等政策型企業也相當看好，預期在大陸20大會議前，穩定增長的復甦力道將持續，也將為大陸企業帶來一線曙光。