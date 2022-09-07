殺警案凶嫌求處死刑 法務部長蔡清祥支持 15:162022/09/07 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法務部長蔡清祥。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對台南殺警案，台南地檢署今偵結起訴林姓凶嫌，並具體求處死刑。法務部長蔡清祥表示，支持檢察官依法起訴、求處極刑，捍衛執法者的尊嚴。 永和分屍案凶嫌追緝中 侯友宜：警方會全力以赴 殺警嫌林信吾遭求處死刑 殉職警曹瑞傑叔：是2家人唯一的目的 林信吾棄2警烈日下曝曬等死 南檢：犯下情節最重大之罪 #凶嫌 #蔡清祥 #殺警案 #針對 #台南殺警案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立院新會期 在野緊盯數位部 04:102022/09/02 政治要聞 外籍移工宿舍鬥毆濺血 1男慘遭砍死 警鎖定對象埋伏逮人 09:452022/09/03 社會 康希諾研發全球首吸入式新冠疫苗 陸批准緊急使用 11:362022/09/05 兩岸 「浮萍家庭」需要外界援手 專家分析我國缺乏3面向 13:502022/09/02 生活 苗栗＋818 今年至今確診人口占比達21.78％ 12:142022/09/04 生活 殘殺台南2員警 外役監逃犯林信吾遭求處死刑 12:302022/09/07 社會 永和分屍案 高大成曝「留軀幹、左腳」原因：住宅是第一現場 11:302022/09/06 社會 殘殺台南2員警兇嫌林信吾遭求處死刑 黃偉哲：人神共憤符合期待 13:462022/09/07 社會 擴大布局日本 台積電在大阪增設研發據點 14:102022/09/05 財經 鍾東錦登記參選苗栗縣長 苗栗縣黨部回應了 16:182022/09/02 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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