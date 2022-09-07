台船公司為海洋委員會海巡署艦隊分署建造的100噸級巡防救難艇，7日上午舉行交船典禮，台船表示，7日交船的PP-10080為本建造案中的第11艘，另4艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。

7日上午，台船在基隆廠舉行PP-10080交船典禮，由台船公司基隆廠廠長朱有亮與海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥共同主持。典禮中，由朱有亮將巡防救難艇模型移交給海巡署艦隊分署台中海巡隊艇長蔡崇謀。

朱有亮表示，很高興能再將新船交予海巡署，並將加入海巡署艦隊分署團隊，這艘船在109年12月8日開工，110年4月19日安放龍骨，111年3月23日舉行下水典禮，在基隆廠全體同仁的努力與監造代表驗船師們的合作之下戮力完成。

台船表示，7日交船的PP-10080是一系列建造案的第11艘，另4艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。這次交船的巡防艇最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。

台船公司表示，該公司積極配合「國艦國造」政策，建造海巡署與海軍建造作戰性能優異之艦艇國家政策，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力之最堅強後盾，一同守護海疆國土，不負國人期待。