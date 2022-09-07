全球終端疲軟衝擊，台塑四寶8月營收僅台塑化（6505）因外銷油品船期因素，外銷大增，帶動8月營收月增8％，年成長54.66％，至於台塑（1326）、南亞（1303）、台化（1326）8月營收均呈現月、年雙退局勢。

其中，南亞因有電子材料支撐，8月營收275.1億元，月減1.7％、年衰退26.49％。台化8月營收286.66億元、月減8.3％、年衰退6.39％。台塑受制價量同步趨緩，8月營收174.5億元，月減12.5％、年衰退24.65％。

台塑化8月原油煉製量1,574.4萬桶，比7月減少5.1萬桶，但受部分外銷油品船期影響，產品總銷售量1857.1萬桶，比7月增加243.2萬桶。售價上，8月產品平均售價110.8美元/桶，比7月減少10.2美元/桶，主係杜拜原油平均價格比7月下跌6.5美元/桶，加上部份外銷油品及化學品價差比7月減少所致。

烯烴事業部分，8月乙烯、丙烯與丁二烯皆受下游需求疲弱與輕油價格下跌影響，平均售價分別比7月減少84美元/噸、59美元/噸與209美元/噸；另裂解汽油比7月減少91美元/噸；全產品平均售價比7月減少103美元/噸。

台塑表示，全球民生終端需求疲軟，加上美國內需減少，且同業新增產能投產，石化產品持續大量出口，拖累亞洲市場行情走低，8月產品平均價格比7月下跌5~26％。銷量上，8月有10個廠歲修，比7月增加3個廠，產銷量減少，加上產業鏈持續進行庫存調整，訂單減少。

南亞8月電子材料產品在車用載板、銅箔訂單挹注下，營收增加；塑膠產品因車用膠皮、硬管業績上揚，營收成長；化工產品由於下游客戶定檢、控制庫存，營收減少；聚酯產品受原料價格下跌影響，營收下滑。

台化指出，7月配合麥寮PTA定檢，PX減少自用增加外售，8月自用增加及萃餘油回售台塑化減少，合計影響15億元；SM、酚酮、PTA因下游需求衰退，銷售減少8.8億元；苯原料因7月市況增加外售提高獲利，8月產銷調節減少4.2億元。另配合台電增購電力，發電機組運轉時數增加，影響2.1億元；PS配合市況，增加銷售去化庫存，影響1.4億元。