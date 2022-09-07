有位日本料理店老闆今年才獲米其林一星推薦，竟涉嫌下藥迷姦2女子，被以強制性交罪起訴。

日本近日發生一起性侵案件，位於大阪浪速區的1家日本料理店「榎本」，其店長才剛獲得「2022年京都及大阪米其林指南」一星評價，卻在去年12月至今年2月時，分別在2名女客人酒中下藥，性侵得逞，日本警方接獲通報後，已將該涉案店長逮捕，大阪地檢署於今年8月以準強制性交罪起訴，該日本料理店日前也貼出歇業公告。

綜合日本媒體報導，有起性侵案件發生在大阪市浪速區，當地有間日本料理店「榎本」，在「2022年京都及大阪米其林指南」獲得一星評價，然而，其46歲店長本正哉卻在去年12月下旬，於女客人的酒中，投入安眠藥後，再趁女客人無力反抗時性侵成功；然而，今年2月下旬，該店長又故技重施，對另外1名女客人性侵得逞。

日本警方收到女子報案後，近期將日本料理店「榎本」店長逮捕，由於該店獲得「米其林指南」一星推薦，但因為店長涉性侵案關係，大阪地檢署在今年8月以2件準強制性交罪起訴，該店家日前也公告暫停歇業中。

此消息一曝光，網友紛紛留言表示「在餐廳裏遇到這樣的情況，受害者很可憐」、「性犯罪者終生不得離開監獄、「即使擁有廚藝，怎麼能把努力浪費在這樣的事情上」、「人生完蛋了，未來你就過著沒有收入的日子。善有善報惡有惡報」、「太糟糕了，一輩子都別想出獄，讓店家破產吧」、「太糟糕了，真不想讓他出獄，趁這個機會把店也砸了吧」。