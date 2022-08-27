不少人有生理需求，會藉外物滿足需求！然而，有名正妹某日因身體不適提早回宿舍，竟然發現同住一起的女室友，竟然在房內發出「咿咿啊啊」的聲音，還伴隨著「熟悉的震動頻率聲」，讓她不禁懷疑是不是自己的電動牙刷被拿去做「開心的事」，也讓她崩潰又無奈；網友見文章議論紛紛，竟釣出過來人分享經驗！

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示自己是住在雙人雅房，因此和室友共用1間房間，然而，在某天下午因為身體不適提早回宿舍，豈料，竟發現房間傳出來「 咿咿啊啊」的聲音，在仔細一聽還傳出「熟悉的震動頻率聲」，讓她瞬間傻眼。

她回想最近擺放在房間的「電動牙刷」疑似有被人動過的情形，不免懷疑是不是室友拿著她的電動牙刷在做「開心的事」，但是，她表示不敢正面拆穿室友，便發出很大的聲音讓室友知道她回來了，果不其然，她進到房間內，發現電動牙刷擺放的方式又不一樣了。

正妹回家發現室友在拿她的電動牙刷做「咿咿啊啊」的事，感到非常崩潰，卻釣出過來人曾看過這類事情。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示，「直接收起來吧，別放外面了」、「超級無敵噁」、「不要告訴我她用完以後妳還拿去刷」、「記得把電動牙刷藏起來，隨身攜帶，看她還會拿什麼東西」、「今天網路用的夠多了」、「在電動牙刷上面塗辣椒，或各種刺激性的東西」、「如果是真的也不可能用刷頭那一端，一定是握柄的部分啊」。

不過也有網友質疑文章的真實性，懷疑是創作文，「電動牙刷怎麼自慰，感覺妹妹會痛欸」、「連刷頭一起進去，妹妹不會破皮嗎？」，然而，卻釣出過來人表示「用背面震動，和用刷子刷，很舒服啊」、「我覺得不是創欸！之前我朋友跟我說他朋友的室友用他朋友的洗臉機自慰，是真的有這種可怕的事情」。