工欲善其事，必先利其器！男子在台中街頭拍下1名外送阿伯，他看到阿伯的整身外送裝備，都是親手DIY的小物，如放外送箱的箱架、水壺架，擺在前腳踏處的小箱子，以及還有支撐腰部的椅靠，甚至延伸腳踏與側柱，讓他不禁敬佩阿伯的DIY精神；網友一見也佩服喊「職人精神」，另外有網友看到支撐腰部的椅靠也羨慕想要。

一名男子在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，原PO在路口拍下1位跑外送的阿伯，然而，最讓人吸睛的是阿伯的外送裝備，全出自於阿伯自己手工DIY，其中可見擺放外送箱的箱子架，箱架上還放上水壺架，另外也DIY倚靠支撐腰、背，還可以看見阿自行DIY小箱子放在前方腳踏處，甚至還有延伸腳架與側柱，讓原PO不禁驚呼「阿北！這DIY的精神，I 服了you」。

台中有名外送阿伯親自DIY許多外送輔助物品，網友見椅靠不禁羨慕也想要。（翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

貼文一出，網友紛紛留言表示「此人對這份工作非常用心」、「那個靠背的，我喜歡」、「台灣傳統工藝的精神，真讚」、「這位阿伯真的是跑身體健康的，也有禮貌」、「這真的超強，PRO級的」、「自己動手，豐衣足食」、「敬業的精神」、「果然自己的裝備自己造，+10武裝」、「職人精神」。