炎亞綸在《我願意》突破以往高富帥形象。（絡思本娛樂製作提供）

炎亞綸在《我願意》演技備受業內肯定。（絡思本娛樂製作提供）

炎亞綸主演的邪教犯罪影集《我願意》將進入最終回，這是他首度主演影集，挑戰許多大尺度情節，包含從影以來最羞恥的演出，僅著四角褲被關在大型狗籠以及得矇著眼在極度恐懼的狀態下觸碰最害怕事物，以及自認最私密的「七彩雲霞」自慰戲是最難演出的情節之一，讓他完全跳脫以往觀眾在偶像劇看到的高富帥形象，演技大躍進。

炎亞綸認為在影集《我願意》劇情寫實層面上，既荒謬卻與真實貼近，是在詮釋過程最享受部分。尤其在看重聲量的演藝圈，他將角色面臨人氣退潮時，不安與無所適從、極端自卑與不自信的狀態演得栩栩如生，備受業內人士肯定，被看好繼金鐘獎最佳主持人獎後，有機會入圍金鐘獎演技獎項。

炎亞綸自認鮮少接到討人厭的角色，他坦言：「在讀劇本時，多少可以感受到一個角色可愛或者惹人憐的地方，但這總覺得找不到。後來認為要讓該角在某種程度上很討人厭，才能讓角色在被自己的信仰背叛後，所有的頓悟才能有警示的效果。」

炎亞綸思考劇中角色作為偶像藝人，在粉絲面前應該是陽光正面、不會抽菸的形象，因此他用抽菸這個行為去感受角色，他親吐：「我是不抽菸的人，但我試著把自己弄到很鬱卒的狀態，把自己關在房間，浸泡在悲劇的氛圍裡，用心地去感受這個角色什麼時候會拿起一根菸，是焦躁的時候？或是無所適從、想隱藏自己沒自信的時候？」

炎亞綸坦言此次演出的每一個細節都不容易，他說：「角色個性黑暗，卻又想充滿希望，對於演藝之路的每一個選擇猶豫、矛盾，愛自己又看不起自己。」他認為雖然日常中，很多人是這樣狀態，但要誠實與勇敢呈現需要突破。