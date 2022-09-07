陸委會主委邱太三因公務延期訪美行程，今（7）日仍透過視訊向台美合辦的「台灣、兩岸關係與演進中的世界」研討會發表英文致詞。邱太三向對岸喊話，呼籲北京務實溝通降低兩岸的誤解與誤判，避免台海局勢陷入失控危機；而此基礎應建立在對等尊嚴、正視彼此、不設前提，及維護民眾福祉及台海和平「共同責任」的考量上。

邱太三線上出席由陸委會委託遠景基金會及新美國安全中心（The Center for a New American Security）舉辦的研討會，他於致詞中分享對當前兩岸局勢的看法與政府政策主張。陸委會晚間透過新聞稿轉述致詞譯文。

邱太三首先表示，世界格局劇變中，但北京卻成為台海不穩定因素。8月上旬，中共當局對台灣驟然實施一連串針對性軍演及經濟法律等面向的施壓，這是對岸利用當前國際局勢變動所作的一個決策轉變，改變既有區域秩序及台海現狀。

邱太三續指，這不止於中共對台政策或歷史任務的實現，北京當局的戰略意圖是運用其綜合實力的日趨增強，試圖在局勢變動中，「以脅迫方式主導國際格局前進方向」，加速扭轉既有秩序對其限制，未來更可能延伸至東海、南海及整個印太，並企圖發展成一種不可逆的趨勢、攪動區域不穩定，這是非常嚴肅的警訊。

兩岸關係方面，邱太三指出，我方正視中共政權，但北京當局長久以來卻無法面對中華民國的事實存在及台灣2300萬人民的民主自由意志，導致兩岸政治僵局無法化解，這是兩岸關係的問題本質。他也批評大陸曲解聯大第2758號決議、不放棄對台使用武力，以及近期擴張其在台海的武力作為。

邱太三表示，台灣不升溫軍事對抗、不損害任何國家與人民權益、不使區域情勢陷入動盪；但我們不接受任何「解決台灣、侵犯主權」的所謂政治方略或制度安排；台灣持續加強自我防衛，及貢獻科技優勢，並促進國際經貿與安全供應鏈的正常運作，展現出「堅韌之島」的不屈韌性。

邱太三最後說，兩岸政治分歧應以和平方式化解。他敦促北京務實溝通降低兩岸間的誤解與誤判，避免台海局勢陷入失控危機。而這個基礎應建立在對等尊嚴、正視彼此、不設前提，及維護民眾福祉及台海和平「共同責任」的考量上。