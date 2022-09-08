面對全球暖化及因應氣候變遷，泰安產險表示，該公司導入溫室氣體盤查，建置完成太陽能光電設備及雨水回收系統，響應政府再生能源政策，降低營運對環境的衝擊，日前已取得「ISO 14064-1溫室氣體盤查」證書。

泰安產險大樓座落於百坪樹木花草綠地，每年可吸收上千公斤的碳排放量，內部裝修設計理念以環境永續為主軸，採用節能、環保、綠建材標章商品，降低對環境的負荷。泰安產險表示，該大樓今年已完成設置太陽能光電設備，電力儲存後併入企業營運供電，每年至少產出2.2萬度綠電，減少逾1.2萬公斤的碳排放量，並取得再生能源憑證，展現對環境保護的具體承諾。同時增設雨水回收系統，作為大樓百坪植栽澆灌及公區循環之利用，有效善用水資源。

泰安產險表示，總公司今年透過英國標準協會BSI實地查證後，取得ISO 14064-1溫室氣體盤查證書，將驗證範疇擴大至範疇三，有效掌握企業營運的碳排放量與能源使用效率，建構碳管理基礎，進而設定減碳目標達成環境永續績效。

泰安產險也積極推動綠色營運，包含研發各項綠能保險商品，發揮保險價值與影響力，支持綠能產業發展；推廣無紙化保單與服務；針對合作的供應商，訂定「供應商承諾書」，優先以在地採購及綠色採購為主，形成綠色供應鏈，共同實踐對環境守護的決心。