談錢傷感情，情侶間牽扯到金錢很容易成為吵架導火線。一名男網友在論壇抱怨，日前帶女友家人去吃海底撈，花了快一萬元，竟還被女友嫌臉臭，讓他不滿表示「面子做給你錢我在付」，貼文曝光後引發兩派論戰。

一名男網友在論壇Dcard發文表示，日前陪女友帶家人去吃海底撈，花了快一萬元，女友卻質問他臉為什麼這麼臭那是她的家人，原PO怒道「妳也知道那是妳家人。面子做給你錢我在付」。

原PO抱怨請客花了快一萬塊還被女友嫌臉臭。(翻攝Dcard)

貼文曝光後引發網友兩派論戰，不少網友表示「趕快分手，之後就叫你幫他家人買房了」、「沒有要結婚的話，為啥要請她家人吃飯啊我不懂。把你當凱子?」、「一堆人都認為男生請客是應該的，終究還是離不開父權社會思想」、「還不分手等著過中秋節再花幾萬塊買月餅禮盒嗎」。

但也有不少人認為，「一萬還好吧？偶爾吃一餐而已」、「自己找的女友怪誰，都知道女友這樣還不分手你也是很強」、「什麼叫做面子做給她？面子是做給你自己不是嗎？

因為她家人是覺得你請他們吃飯，你人好！」、「老實說海底撈如果四個人以上吃的豐富一點一萬不難，問題應該是她覺得自己不用付任何一毛錢」。