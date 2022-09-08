蘋果iPhone 14系列新機正式亮相，雖然大立光(3008)及玉晶光(3406)8月合併營收因打上蘋果光聯袂走高，但獲利了結賣壓出籠，今天盤中股價開高走低由紅翻黑，大立光一度失守2000元關卡，股王寶座再次面臨信驊(5274)挑戰。

蘋果於8日凌晨發布新款iPhone 14，其中iPhone 14鏡頭部分為1200萬畫素主相機，配備更大的F1.5光圈，前置相機具備F1.9光圈，並首次配備自動對焦功能，能在低光源環境下快速對焦；至於iPhone 14 Pro鏡頭則大升級，採用4800萬像素主相機，配備四合一像素感光元件，能針對拍攝的照片做適應調整，還能把照片尺寸保持在實用的1200萬像素，新增運動模式也不怕拍片狂抖；前鏡頭具備F1.9光圈及自動對焦，也能在低光源下有美好的拍攝體驗；此外針對專業使用者也提供拍攝4800萬像素ProRAW格式影像。

受惠iPhone 14拉貨，大立光及玉晶光8月合併營收同步攀高，其中大立光8月合併營收為44.41億元，月增14.32%，年增10.81%，為今年單月新高，也是連3個月月增年增，累計前8月合併營收為281.4億元，年減5.37%；大立光表示，9月拉貨動能看起來比8月好。

玉晶光8月合併營收達25.35億元，月增30.25%，年增24.23%，創下單月歷史新高；累計前8月合併營收為107.37億元，較去年同期增加22.13%；玉晶光表示，8月合併營收衝高，主要是因進入傳統旺季，後續的營運狀況仍須視客戶需求而定。

大立光及玉晶光因打上蘋果光，近期獲外資及投信買盤力挺，不過今天盤中遭逢獲利了結賣壓，股價逆勢走跌。