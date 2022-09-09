英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)8日辭世，享耆壽96歲，英國的音樂傳奇艾爾頓強爵士（Sir Elton Hercules John，強叔）與皇室有深厚的交情，他在第一時間發表文章哀悼，表示和其他英國人一樣深感哀痛，女王伊莉莎白二世是激勵人心的存在，她以優雅、得體和真心的關懷，帶領著英國走過一些最偉大和最黑暗的時代。女王一直是他人生中的重要部分，他將會非常想念她。

強叔在2019年出版的自傳《我》中揭露與皇室來往的趣事。1970年代熱愛音樂的女王伊莉莎白二世，透過妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）邀請他到官邸肯辛頓宮（Kensington Palace）共進晚宴，因此與王室結緣。

他透露女王伊莉莎白私下是很「搞笑」（hilarious）的人，由於他的住處就在溫莎城堡（Windsor Castle）附近，時常開著一台亮黃色的奧斯頓馬丁（Aston Martin）到處晃，被女王的丈夫、菲利普親王（Prince Philip）取笑：「這台車讓你看起來像個傻瓜，別開了。」

他也曾領教女王在家族中的威嚴，1981年代，他受邀參加女王次子安德魯王子（Prince Andrew）21歲生日宴，親眼目睹女王教訓姪子林利子爵（Viscount Linley），輕搧他的臉說：「不要跟我頂嘴，我是女王！」當女王發現強叔尷尬的神情，她竟朝他俏皮地眨了眨眼，以化解僵局，這幕讓強叔難以忘懷。