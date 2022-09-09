芭芭拉史翠珊也在社群媒體上曬出和女王握手的照片悼念。（摘自IG）

英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)8日辭世，享耆壽96歲，影劇圈名人紛紛表達哀悼。曾以《黛妃與女皇》扮演伊麗莎白二世的奧斯卡影后海倫米蘭，曾在2003年獲得女王頒發大英帝國爵級司令勳章，她在社群媒體上曬出女王的黑白照片悼念：「我很榮幸能夠成為其中一版的伊莉莎白二世，我們為一個女人哀悼，不管有沒有頭上的王冠，她都代表了高貴的典範。」

飾演007走紅的54歲丹尼爾克雷格（Daniel Craig）2012年曾為了倫敦奧運開幕式跟女王拍影片，當時丹尼爾克雷格以「詹姆斯龐德」角色搭車到了白金漢宮，隨即進到宮內在科基犬跟隨下見到女王，伊莉莎白二世便在007陪伴下搭上直升機，以虛擬方式跳傘降臨現場。如今對英國來說重要的指標人物過世，丹尼爾克雷格也發表聲明：「和許多人一樣，我對今天的消息感到悲痛，我的心和王室、及愛女王、女王所愛的人同在。」

英國足球金童「足球金童」大衛貝克漢（David Beckham）亦發文哀悼說：「直到最後，她都尊嚴和優雅地為國家服務。」貝克漢因致力於慈善和聯合國兒童基金會，2003年獲得大英帝國官佐勳章。

好萊塢巨星席維斯史特龍也在IG上發布多年前與女王握手的合照，「願這位偉大的女王安息，這世界將再也看不到像她一樣的了。」芭芭拉史翠珊也同樣放上與女王的握手就照，心痛寫下「很傷心聽到伊麗莎白二世女王辭世，對我們所有人來說，她是永恆不變的，她也受到舉世敬重，願她安息。」

「哈利波特」系列作者J.K.羅琳盛讚女王是世人眼中代表英國的正面、持久的象徵。 而「披頭四」(The Beatles)主唱兼貝斯手保羅麥卡尼（Paul McCartney）過去更不諱言從小是女王的狂熱粉絲，覺得她很美身材又好。已故團員約翰藍儂(John Lennon)的遺孀小野洋子則表示，女王是一位堅強且有影響力的女性，她在位70年來正直、尊榮、優雅而且有愛心，她和兒子西恩藍儂(Sean Ono Lennon)向皇室家庭致上最深的慰問。