北市1名人夫於109年時發現妻子和男同事常常有牽手、擁抱、接吻、公共場所抓屁屁等親密行為，還發現2人一同出入網咖、摩鐵，氣得要求2人賠償40萬元，法官勘驗人夫提供的影片後，因無法辨識該影片中的女子為妻子，且人夫也未提供其他證據證明女子身分，故判人夫敗訴，全案定讞。

據判決書指出，北市1名人夫與妻子於106年6月結婚，育有一子，他於109年時發現妻子晚上常常和男同事勾手吃消夜，於巷弄內擁抱親吻，在公園內牽手擁抱、摸屁屁等，還抓到妻子與男同事一同出入網咖及摩鐵，人夫氣得要求2人賠償40萬元精神撫慰金。

妻子辯稱，她當時和男方於工作結束後一起吃晚餐，沒想到老公雀朝它們狂罵，她很抱歉把男方捲入她夫妻倆的戰爭，因老公曾多次對她有家暴的舉動，她害怕男方受到牽連，才拉男方離開，且老公提供9部偷拍影片，皆無法辨識影片中的女子就是自己，她並無和男方有任何親密舉動。

男同事辯稱，他與女方並無逾越一般社會男女往來之分際，也沒有任何侵害配偶權的行為，且影片中的男子並不是他，女子也不是人夫的妻子。

法官勘驗人夫提交影片發現，多部影片均可辨識出男方機車，但妻子皆否認男方後座女子為自己，又人夫無法提交證據證明女子真實身分，雖其中一部有清楚拍下妻子與男方的臉，但拉扯手臂並不構成侵害配偶權的行為，故法官判人夫敗訴，案經上訴後遭法官以無理由駁回，全案定讞。