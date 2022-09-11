今（11）日是中秋節連續假期收假日，高公局表示昨日全日交通量是年平均的1.2倍，其中國道5號交通量是年平均的1.2倍，昨日下午起國5北向頭城至坪林路段塞到今日凌晨1點才紓解。預估今日交通量跟昨日相當。

高公局表示，今日相關疏導措施包括：7-19時封閉國1虎尾北向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

預判今日上午重點壅塞路段有國5北向宜蘭-坪林；建議西部國道南部地區北向用路人於9點前出發，中部地區北向用路人於12點前出發；國5北向用路人建議於9點前出發。

另公路總局預估午後將出現收假車潮，提醒台16線21K處（南投縣水里鄉人倫路段）於今日上午7點至下午5點清除邊坡落石施工，請民眾留意路況資訊並遵循相關管制措施。

昨日午後省道部分路段車多壅塞，包含台2線福隆路段、淡水路段、台2乙線淡水路段、台3線武嶺路段、台4線及台7線大溪路段、台9甲線新烏路段、台15線八里路段、台74線霧峰路段、台62線暖暖路段、台65線土城至國3路段、台86線歸仁至關廟路段、台88線鳳山至五甲系統路段等觀光車潮。

公路總局預估今日午後省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將出現車潮，包含台61線鳳鼻至香山路段，台61線竹南及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊、台74線台中環線、台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道、台2線關渡至淡水路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台21線日月潭、台26線楓港至墾丁等。

重點路段交通疏導措施，包含台61線西濱快速公路針對鳳鼻至香山及竹南地區等規劃平交路口封閉措施，屏鵝公路（台1線、台26線）部分工區路段已規劃調撥車道、替代路線，水底寮路段則視流量啟動長距離調撥車道等。

客運方面，昨日西部國道客運共行駛5104班次，疏運7萬2978人，疏運人數比去年同期減少7.2％；東部國道客運路線共計行駛1304班次，疏運2萬3186人，疏運人數比去年同期增加19.5％。