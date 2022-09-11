中秋連假台鐵員工沒有「類罷工」，仍然加班開車，不料台鐵卻自己出包添亂。台鐵產業工會今（11）日發新聞稿表示，台鐵3天故障修不好，難道還要繼續外包？維持充足人力、作好日常檢修，才是解方。

台鐵產工表示，台鐵疏運再次發生嚴重問題，自9月8日起彰化段員林-花壇間號誌開始故障，至今連續搶修3天，導致中秋連假期間的西部幹線列車大幅誤點，嚴重影響國人。

台鐵產工說，依據台鐵日前說法，是彰化段的通信電纜受干擾，造成號誌顯示紅燈，影響行車。原以為佈放新的通信電纜，切換後即可恢復，但結果經多次搶修，故障仍然沒有解決。且每次搶修完畢，台鐵聲稱已經正常，但事實上號誌一直處於間歇性不穩定狀態，屢屢恢復又故障，反而讓更多旅客前往車站，再次誤點、再次行程被耽擱，對旅客和基層員工都是壓力。

台鐵產工痛批，大大小小的故障事件、誤點事件，幾乎已是台鐵日常，本次事件更可以看出台鐵局敷衍了事的心態，沒有足夠人力和完善的作業措施去做日常檢修和保養，一旦疏運量變大時故障就更難修復，影響也更嚴重。

台鐵產工說，上至行政院，下至台鐵局，都聲稱「公司化」可以改變台鐵，但台鐵真正的沉痾弊病，高層政要顯然至今都搞不清楚。台鐵產工嚴重質疑，長期以來，台鐵面臨嚴重人才外流、技術斷層，以及因人力不足下專業項目多以外包方式處理，造成鐵路相關技術沒有辦法掌握的根本問題。另也普遍存在使用不同系統和不同規格的設施，相互統一整合的困難。以上均導致台鐵後續營運難以培養專門的技術基底，一旦故障只能尋求外包廠商來協助。這不僅導致台鐵局難以在第一時間完整掌握狀況，更會降低搶修效率。

台鐵產工表示，層層外包的結果就是遮蔽真正的問題，僅僅公司化根本無助於改善現況，這次是誤點，下次就有可能再重演普悠瑪和太魯閣的悲劇。台鐵產工主張，真正的解方是台鐵運工機電的員工都要留下人才、作好技術傳承，維持充足人力做日常檢修，掌握好每一個環節，才有可能造就準時安全的台灣鐵路。