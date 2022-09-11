普丁政府反擊歐盟制裁，俄羅斯近期宣布無限期關閉其通往德國的天然氣管線北溪1號，讓歐洲能源危機雪上加霜。由於天然氣價格飆漲，德國能源巨頭Uniper虧損不斷加劇，上半年虧損逾120億歐元（約120億美元，約台幣3700億）快撐不下去，近日再度向德國政府要求40億歐元金援，外界擔憂，如果Uniper倒閉可能引發能源產業崩潰的骨牌效應，甚至拖累整個歐洲經濟。

俄羅斯受到西方空前制裁，導致嚴重依賴俄國天然氣的Uniper供應銳減。6月中旬以來，Uniper只從俄羅斯獲得少許天然氣供應，目前供氣量缺口高達80%，為確保客戶供應安全，迫使Uniper從現貨市場，購買高價天然氣來履行合約，因而被推向破產邊緣。

這一場數十年來最慘烈的能源危機，讓Uniper每天損失逾1億歐元成為最大受害者，今年上半年虧損逾120億歐元，為德國企業史上最大的虧損，目前靠政府援助求生。德國政府7 月底出手金援，但Uniper虧損燒錢速度驚人，估這個月政府向其提供的70億歐元援助可能會耗盡。

德國政府也發出嚴重警告，一旦Uniper倒閉，對當地公營事業與仰賴Uniper供應天然氣、電力的企業衝擊不容小覷。

能源價格飛漲也讓義大利各產業遭受損失。義大利手工業聯合會8日發布報告示警，義國43個行業、超過88萬小型企業，總計約350多萬人工作陷入困境；其中，陶瓷、玻璃、水泥、冶金、化工等能源密集產業受創最嚴重，能源價格飆升也使其他16個製造業部門受到影響。