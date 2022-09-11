1名女子家族財產分配問題和姪女發生口角，遭姪女辱罵三字經、「最不要臉是你」、「廢物」、「塞拎婆」，要求姪女賠償她20萬元，姪女辯稱她因姑姑先出打她還嗆她「父母死得早」，她罵人屬於正當防衛，法官認為姑姑已為當時公然侮辱及傷害遭判刑4個月，姪女事後罵人並不構成正當防衛，考量姑姑年收入300到500萬，姪女年收入僅27萬，故判姪女賠償2萬元，可上訴。

根據判決書指出，1名女子和姪女因其他親友因遺產分配問題，於民國108年8月舉行家族會議時，發生口角。她不滿姪女於家族會議中，以「最不要臉是你」、「廢物」、「塞拎婆」（均臺語），等公開場合辱罵，要求姪女賠償20萬元精神慰藉金並登報道歉。

姪女辯稱，因姑姑曾於家族會議中先持麥克風假藉演說，靠近她的座位嗆她：「父母就是死的早，欠教訓」，還徒手揮打她的後腦勺，害她腦震盪。且姑姑未尊重她父母仍健在，出言詛咒，她罵人是為正當防衛，而姑姑請求她登報道歉，依憲法法庭111年憲判字第2號判決意旨，係違反人性尊嚴，而屬違憲。

法官認為姑姑對姪女公然侮辱與傷害行為已遭判有期徒刑4月，姪女是事後才對姑姑狂飆三字經，故並不屬於正當防衛，考量姑姑為護理之家責人，年收入300到500萬，109年所得為276萬4,492元而姪女僅27萬1,556元，故判姪女賠償2萬元，案經上訴後遭高院法官駁回，維持原判決，可上訴。