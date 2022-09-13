外交部曹姓副處長的周姓妻子，今年初委託一家徵信公司處理曹男外遇事宜，但協調成功後，周女拒付3成獎金480萬元，該公司提告索討，台北地方法院判決，周女須依照當時的委任書約定，給付委任報酬480萬元。可上訴。

徵信公司提告主張，與周女在今年1月3日簽訂委任書，約定全權委託公司處理曹男與第三者鐘女侵害她配偶權協調事宜，她願給付賠償金總額之3成數額作為協調獎金，但19日完成協調，並明確報告顛末後，周女卻拒不付款。

周女辯稱，曹及第三者雖然簽立和解協議書，分別賠償她800萬元，並各簽立面額800萬元之本票供擔保，但徵信公司未將爭本票交付她，況且委任書約定「提供賠償總金額成數（三成）」作為協調獎金，非記載「約定賠償總金額成數（三成）」，且她迄今尚未實際獲得任何賠償金，該公司請求無理由。

台北地院認為，徵信公司既已完成與曹男及鐘女協調賠償事宜之委任事務，請求周女依賠償金額1600萬元之三成給付委任報酬，即480萬元，即屬有據，判決周女須給付480萬元。