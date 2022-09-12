國民黨立法院黨團今（12日）開「蔡政府沒有人性！對打疫苗死亡者賠償故意刁難！」記者會，對此，民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰表示，現行的法令都有相關制度，必須要尊重相關專業、科學檢驗，不能說跟著制度走就是沒有人性，這說法太過。
民進黨立法院黨團今開輿情回應記者會，媒體詢問關於國民黨立法院黨團召開的疫死亡者賠償記者會，黃世杰表示，藍營這2周拿很多的個案來開記者會，無論是疫苗所產生的風險，現行的法令都有相關制度，必須要尊重相關專業、科學檢驗，做最後的判定，這才是維持制度的方法。
關於個案問題，黃世杰說，相關主管機關會針對個案、制度面來檢討改進，不能說跟著制度走就是沒有人性，這說法太過。
民進黨立法院黨團副書記長吳玉琴表示，有關疫苗這部分有相關專業機關在審查，過程中有其嚴謹度，中央政府不會去干預，就是交給專業去做相關判斷審議，國民黨指控就是不尊重專業，政府是尊重專業的判斷和建議。
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