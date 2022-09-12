馬來西亞網美婉婷（Valent）擁有甜美又精緻的臉蛋、以及D級傲人上圍，個性活潑大方的她經常在社群平台曬美照，引來許多粉絲的關注，在IG就吸引了80多萬粉絲的追蹤，因為超級不科學的身材被媒體封為是「鋼琴女神」李元玲的勁敵。近日婉婷上傳一段6秒短影片，白色的吊帶衣裡一絲不掛，讓粉絲鼻血直流。

婉婷在中秋假期PO出一個影片，只見她坐在防波堤，映入眼簾的是一片晴天與湛藍海景，她撥弄一頭金棕色及腰秀髮，上半身穿一件粉紅色挖洞吊帶衣，似乎裡面全光，此時她背對著鏡頭，回眸微笑，並擺出撩人的姿勢，把手舉高撩起頭髮，側露出渾圓又飽滿的曲線，春光大大外洩，下身則是穿著高腰迷你牛仔褲，放送白皙蜜大腿，很有誠意造福粉絲。

婉婷寫下：「大家來一人一句中秋節快樂。」看起來是為了中秋節特別發文，大批網友紛紛在貼文下方留言，「火辣身材」、「越來越好看」、「轉身的那一剎那，太美太迷人了」、「Very sexy」、「這個側邊不錯看」、「夢中情人」、「實在棒的身材」、「婉婷很有誠意！」目前累積的按讚數已經突破3萬。