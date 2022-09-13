今年9月4日到9日在泰國春武里舉辦的2022年克拉術亞洲青年錦標賽，中華隊總共獲得5銀7銅，展現精彩的競技實力。

克拉術是亞洲運動會新興競賽項目，以中亞、西亞及南亞的國家最為普遍，台灣近年積極發展克拉術運動，國際賽會成績佳績連連，特別以青年組為發展重點，這次亞洲青年錦標賽代表隊選手將成為我國克拉術生力軍、未來克拉術國家代表隊的主力，繼續爭取佳績、為國爭光。

2022克拉術亞洲青年錦標賽，中華代表隊17位青年選手多為首次參加克拉術國際賽會，中華民國克拉術協會理事長張翠芳表示，雖然代表隊小將們幾乎都是第一次參加國際賽，卻有初生之犢不畏虎的好氣勢，教練與選手們對獎牌都有高昂的企圖心，在為期1個月短時間的集訓後參賽，獲得亮眼與精彩的成果表現。

除了場上展現強大競技實力，中華隊小將們也展現動人的運動家經神，男子73公斤組張梓浩在準決賽時，膝蓋受傷卻不放棄比賽，仍然堅持對戰到底並且獲得銅牌，運動家精神贏得現場各國所有教練、選手的敬佩與掌聲。

男子隊教練阿吉馬表示，這批青年選手將會是中華隊未來之星，協會以長期培育計畫來訓練選手，期許選手們未來有更精湛的技術呈現，參加國際賽會為國爭光。女子隊教練鄒佳雯首次擔任代表隊教練，過去世界各國征戰無數的她，從選手轉換為教練身份，在賽前分享她多年參賽經驗與技術給選手，雖然本次並未有選手獲得金牌，但選手們的技術與精神卻表現的可圈可點，相信未來一定會有機會獲得金牌並站在頒獎台上最高榮譽的位置。