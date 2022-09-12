台南市永康區復國一路昨天傍晚發生火警，造成祖孫3人不幸死亡，今天死者家屬前往市立殯儀館陪同台南地檢署相驗時，死者陳女的父親不時啜泣並擦拭淚水，神情十分哀戚。檢方相驗後，初步認定3名死者均因吸入性嗆傷死亡；其中，許姓外婆還遭大面積燒傷。家屬對此並未表示意見。

據了解，陳家為三代6口同住，昨天傍晚5點52分左右，20歲及17歲的陳姓姊妹，在永康區復國一路的自家客廳，準備以電烤盤烤肉時，疑因延長線爆炸起火，加上屋內堆置大量雜物，火勢迅速延燒。其中，17歲的妹妹雖逃出屋外，但在2樓的91歲王姓外公、77歲許姓外婆，以及上樓叫他們逃生的21歲姊姊等3人，全都命喪火窟。

身穿藍色上衣的陳父，看著辛苦養育長大成年的大女兒，如今已成冰冷的遺體，讓他難以接受。相驗時，只見他眼眶泛紅，坐在椅子上不停拭淚啜泣；陳妻雙眼也哭腫，坐在丈夫身旁不斷輕撫、拍背安慰，還不時遞上衛生紙。相驗結束後，陳父緩步走出殯儀館時，及時逃生的17歲小女兒上前挽起爸爸的手陪伴離開，留下堅強又落寞的背影，令人感傷。

據了解，陳家大女兒就讀就讀嘉南藥理大學日文系，今天是學校開學第一天，他的日籍導師得知此一不幸消息後，難過地哽咽指出，原本在疫情緩和後，打算帶陳女及部分同學到日本見習。

校方得知噩耗，除第一時間聯繫家屬表達關懷與提供協助外，還將關懷輔導陳女班上的同學，期盼同學們能夠盡快走出傷痛，正常學習及生活。