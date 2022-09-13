苓雅分局於10日查獲「掛羊頭賣狗肉」的養生SPA會館，該店表面主打精油按摩，卻在在網路刊登色情廣告，主打「超亮車頭燈」，還強調「尺度大」、「技術好」、「重鹹濕」等具有性暗示文字攬客，引起「老司機」們趨之若鶩，警方接獲情資後持搜索票一舉攻下養生會館，將2組男客與女服務生逮個正著，陳姓負責人依刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦，女服務生與男顧客，則依違反社會秩序維護法裁處重罰。

中正一路某間養生SPA會館主打精油按摩，實際上卻是從事非法性交易，更在多種通訊軟體上刊登色情廣告，以「乳不巨何以聚人心」、「重鹹濕」等煽情話語配上女服務生性感自拍照來攬客，並以新台幣2000元的價錢從事全套性交易，女服務生再依比例與店家抽成。

苓雅分局接獲情資後連日探訪蒐證，並向高雄地方法院聲請搜索票，在10日下午17時許在外埋伏，警方見陸續有客人入內消費，員警先喬裝消費顧客入內詢問消費模式，趁機控制櫃檯負責人37歲陳男，支援警力隨後奔跑上樓查緝，分別在2樓、3樓包廂聽見聲響，專案人員立即進入表示身分，順利查獲65歲的梅男和38歲的黃女、41歲莊男和23歲武女，2組人馬從事非法性交易。

警方查緝過程中，男客和小姐還分別躲藏在廁所等空間，仍遭警方查獲並當場查扣潤滑液、保險套、現金等證物，全案陳姓負責人依刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦，女服務生與男顧客，則依違反社會秩序維護法裁處重罰。另後續苓雅分局將運用第三方警政策略，結合市府相關主管局處，針對涉案SPA會館業者進行聯合稽查，以擴大執行成效。

苓雅分局表示，雖適逢中秋連續假期，但警方全力打擊色情絕無法律假期，將持續查緝不法色情行業，維護社會善良風俗，展現掃蕩色情場所的鐵腕決心，並給予民眾一個乾淨優質的社會環境。