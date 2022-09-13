立法院跨黨派立委組團於美東時間昨（12）日週一晚間抵達美國首府華盛頓，訪團將於週二起接連三天展開密集拜會，預計走訪國會山莊與行政部門。訪團將拜會美國國務院與國防部，與拜登政府相關涉台官員舉行閉門會談。

國民黨立委陳以信、葉毓蘭、陳玉珍、張育美、翁重鈞與民進黨立委何志偉、王定宇等跨黨派立委組團訪華府。

陳以信表示，此行係由我國駐美代表處與美國在台協會（AIT）協助安排全部會見行程，也是本屆立法院台美國會議員聯誼會成立後首度正式組團訪美。由於近期有多位美國聯邦參眾議員訪台，台美會此次訪美屬於禮貌性回訪，也是推動國會外交並深化台美雙邊關係的重要一環。

訪團此行預計與十餘位跨黨派聯邦參眾議員會面，民主黨方面包括參議員華納（Mark Warner）、眾議員貝耶（Don Beyer）、眾議員高野（Mark Takano）、眾議員趙美心（Judy Chu）等人，共和黨方面包括參議員波爾（Richard Burr）、參議員史考特（Rick Scott）、參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）、參議員李麥克（Mike Lee）參議員布雷波恩（Marsha Blackburn）、眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）、眾議員萊斯科（Debbie Lesko）、眾議員埃薩（Darrell Issa) 等人。訪團並將與我國農訪團共同於國會山莊舉辦酒會，以與更多參眾議員及國會幕僚見面。

至於美國行政部門方面，陳以信說明，訪團將拜會美國國務院與國防部，與拜登政府相關涉台官員舉行閉門會談。我國駐美代表蕭美琴將為訪團進行業務簡報，立委們也將前往視察我國駐美軍事代表團，並出席在雙橡園所舉行的「德拉瓦州之夜」。週五清早訪團將啟程返國，預計週六晚間返抵國門。