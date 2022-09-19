近日，國民黨基隆市長候選人謝國樑後援會陸續成立，他也向相挺民眾表達謝意，「因為有你們力挺，我非常有信心能贏得勝選！」

謝國樑今（19）日在臉書表示，信義區、七堵區及安樂區的國樑後援會陸續成立，因為有鄉親、不分黨派的議員及里長，還有市黨部夥伴及後援會的好朋友願意住出來力挺，讓他感到非常有信心能贏得勝選。

「讓我們一起努力前行，一起改變基隆，一起讓基隆更好！」謝國樑預告，仁愛區、中山區及中正區的後援會也將在本周成立，同時也不忘提醒民眾，因近期地震較為頻繁，一定要注意自身安全。