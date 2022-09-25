江聰淵競選總部回應，虛心接受學術上的意見和檢驗，請藍營不要狗急跳牆、模糊焦點。（江聰淵競選總部提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

民進黨主席、蔡英文總統今（25）日至宜蘭，為宜蘭縣長參選人江聰淵與黨籍提名的參選人拉抬聲勢。對此，國民黨籍縣議員現身會場外，要求蔡英文向宜蘭人道歉，質問還要全黨力挺「以偷為本」的江聰淵嗎？同時請江退出選戰；江聰淵競選總部回應，虛心接受學術上的意見和檢驗，請藍營不要狗急跳牆、模糊焦點。

藍營縣議員黃琤婷、莊淑如、楊弘旻等，今早在綠營成立大會、英承會館的場外舉牌抗議，大喊「盜採砂石」、「賤賣市地」、「論文抄襲」、「失格」；並指出江聰淵判刑坐監3個月，是法院認證的竊盜犯，且國民黨智庫踢爆他淡江大學論文嚴重抄襲高達40％，比林智堅更嚴重，被抄受害者碩士生是近來最多的。

藍營黨團表示，江聰淵遲遲不敢承認抄襲論文，還說自己認真讀，根本是認真抄，整本論文根本就是拼裝車，剽竊別人想法、假裝成自己所有；不會、不懂並不可恥，重點在於誠實面對、努力學習並勇敢改過。

接著說，江聰淵一路從政以來，展現出來的就是「偷」，不但是法院認證盜採國家砂石的竊盜犯，從政後補學位還不思進取，一樣透過偷的方式，成就自己的論文與學位；還被踢爆擔任市長期間，賤賣市產、偷宜蘭市民的共同資產；如今參選縣長，就偷前人政績、剽竊對手的政見。

藍營黨部怒批，面對外界提出的種種質疑，江聰淵從來不回應，不但不認錯、還透過幕僚對外一再詭辯，難道偷他人成果可以洋洋得意？請問宜蘭縣民能接受嗎？請不要污辱宜蘭人的智慧。

藍營黨團提問，對於江聰淵的論文到底有沒有抄？學位要不要主動退回？要不要跟宜蘭人道歉？並質問蔡英文，民進黨推出這樣「以偷為本」的參選人，全因宜蘭人好欺負？如今還要全黨力挺江聰淵嗎？要求蔡向宜蘭人道歉，同時請江退出選戰。

江聰淵競選總部回應，關於論文問題，再次重申，江聰淵會虛心接受一切學術上的意見和檢驗。而國民黨對論文的惡意攻擊，完全是潑糞與獵巫的惡劣選戰伎倆，請藍營不要狗急跳牆、模糊焦點。

江總部表示，林面對外界質疑，只會說「不知道」和「謝謝大家」來搪塞，此種消極、逃避的鴕鳥心態，不是一縣之長應有的擔當與作為；面對這樣的縣長，縣民還能有什麼期待？宜蘭人值得更好的選擇。