遛狗也要看場合！大陸浙江杭甬高速公路上日前出現一名女子在路肩遛狗，後面還有一台黑色車輛緩緩跟著遭民眾舉報，國道警察前去調查，得知女子是因為狗暈車快吐，所以帶牠下車在國道路肩透氣散步。

陸媒《沸點視頻》報導，大陸浙江杭甬高速公路上10日有民眾向國道警察報案，在寧波往杭州方向有一輛黑色小客車停靠在路肩，車上一名穿短褲的女子帶狗下車，悠閒的在國道路肩遛狗散步，車子一台一台從她旁邊呼嘯而過，看起來險象環生，而黑色車子疑似在保護女子跟狗，慢慢跟隨在後。

路過民眾看到有人在高速公路遛狗都看傻眼，趕緊通知國道警察，國道警察接獲報案後立刻趕到現場，車主坦承是因為狗狗暈車，快吐在車子裡，所以讓牠下車在路肩透氣，由於在非緊急狀況下行駛路肩已經違規，國道警察當場開出罰單，並對當事人進行道路安全教育。

對此，網友看了都氣炸紛紛留言：「人比狗還傻」、「簡直是找死，這可是國道欸，不是你家的院子」、「狗狗暈車一定很不好受，但在國道路肩上停車到底是怎樣」、「找個休息區停車不好嗎，，幾公里就一個休息站，根本花不了多少時間」。