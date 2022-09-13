桃園市八德區東勇北路12日晚間發生一起重大車禍。一對年輕夫妻欲向二手車行買一輛土豪金BMW轎車，未料在試車過程中，失控撞上路樹，導致整輛車體「包住路樹」破碎變形，導致31歲顧客林姓男子與29歲老闆林姓男子傷重送醫不治，後座的26歲林妻雙腳骨折。根據林男父親表示，兒子目前在打零工，因為在臉書上看到該車行有欲出售一輛BMW 2014年F80 M3芥末黃的二手車，才會約時間試車，未料卻發生不幸意外。

最後身影曝光！試駕BMW撞樹 2男傷重不治。

林姓男子的爸爸接獲噩耗後不敢相信兒子車禍喪命。他向警方表示，兒子結婚1年多，目前打零工維生，因為近期想買一輛二手車代步，在臉書搜尋看到該車行政要出售一部BMW 2014年F80 M3芥末黃的車子，於是才打電話和車行約時間試車。

桃園市八德區東勇北路12日晚間有對夫妻檔及車行老闆在路上試車，疑因天雨路滑，車輛失控撞上路樹，車輛2名男子送醫不治死亡，1名女子仍在加護病房治療中。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真）

警方指出，31歲林姓男子與26歲方姓女子為夫妻檔，昨到29歲林姓老闆經營的車行欲買新車，林姓老闆陪同夫妻檔試車，卻因不明原因車身向右偏移，自撞路邊護欄及路樹，駕駛車輛的31歲林姓男子、坐在副駕駛座的林姓車行老闆當場無生命跡象，送醫不治死亡。

警方表示，針對駕駛車輛的林男抽血檢測，無酒精反應，車輛目前也已拖吊回分局，今天將報請桃園地檢相驗，以釐清詳細肇事原因。