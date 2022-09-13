房東從前選房客會限定女生，現在不一樣了！一名網友在網路上看到房東出租房子，房客第一優先選擇工程師，讓他超驚訝，好奇房子租給工程師到底好在哪？對此，有工程師跳出來認證，按時繳錢、會修水電等真得很討房東喜愛「要換地方租屋時，房東還降價請我不要搬走」。

一名網友在PTT WomenTalk板發文，指出看到網路上寫房東租房客的優先順序是「工程師>阿宅>正妹>其他>龍妹（指身材豐腴的女生）」，且很多房東異口同聲說租給工程師最好，使原PO疑惑是好在哪，比較有錢嗎？「當工程師真的比較好找到租屋？」

該文PO出後引發網友熱烈討論，大家紛紛留言：「正妹竟然輸了」、「怕房租不繳的」、「租給工程師、公務員都不錯」、「正妹一堆生活胎哥沒衛生的，房東怕的要命」，更分析租給工程師的好處「穩定繳費，又不在家XD」、「生活單純工作穩定，可以租長久」、「工程師都加班回家只會睡覺，不會帶妹子回家」、「水電都自己修，準時繳錢」、「工程師遇到壞掉東西會自己修，不用叫房東」。

還有人出來認證「我是工程師，要換地方租屋時，房東還降價請我不要搬走」、「正常，以前竹科工程師同事一個月住沒幾天，回屋倒頭就睡，有時常被派駐對岸根本沒回來，我是房東當然租給工程師」；不過也有人不這麼認為「工程師有些產線要輪班，也可能會抱怨其他人白天吵鬧，不能好好睡覺，然後白天又很愛管其他人，讓房東困擾」。