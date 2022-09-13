台灣人壽號召企業志工，前往新北市中華基督教救助協會「1919食物銀行」的八里倉庫，志工們分工合作清點打包白米、分裝物資包，發送至1919食物銀行全臺超過1400個服務中心，幫助逾300戶家庭度過難關，善盡企業社會責任。

台灣人壽企業志工從倉庫中堆疊的各類物資，清點並打包成完整物資包，並將滿池白米分裝成袋，志工們同心協力、熱情滿滿，參與的志工開心地說，「這是我第一次封裝米袋，光是包米這個動作就需要彼此合作才能完成，只要想到很多受助家庭正等著物資包救急，大家就充滿動力，希望透過一己之力，啟動愛的循環」。

1919食物銀行總監張謙方表示，物資包就等於是受助家庭的救命包，是針對急需幫助的弱勢家庭、獨居長輩基本生活所需設計，讓偏鄉孩童不再煩惱三餐溫飽；張謙方感謝台灣人壽志工總是熱情參與，這次共分裝完成2232公斤的白米，以及打包350份物資包，在疫情下為弱勢家庭注入一股暖流。

台灣人壽長期關注社會偏鄉弱勢，建立企業志工文化不遺餘力，中華基督教救助協會是台灣人壽長期公益夥伴，除支持食物銀行志工服務，2018年起更為中華基督教救助協會全臺扶持之弱勢家庭捐贈微型保險保費，使他們得以低保費享有基礎保障，每年協助對象近20000人次。台灣人壽將持續關懷高齡弱勢、實踐公平待客及責任金融，激勵員工投身公益服務，傳遞更多正能量。