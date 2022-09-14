2021年第30屆世界盃U18青棒錦標賽，今天（14日）上午中華隊在分組預賽出戰日本隊，靠著2、3兩個半局各攻下4分的幫助，中華隊取得大幅領先，最終9比2擊敗日本、收下4連勝，確定可以分組第1晉級下一階段賽事。台北時間今天晚上11點半，中華隊要和巴拿馬進行最後一場小組賽。

中華隊本戰先發投手林盛恩5局投球表現精彩，只被日本隊打出3支安打、失1分，並有3次三振、1次四壞保送，拿下個人本屆賽會第2勝；第9棒鄭俊瑋全場3打數2安打，有5分打點，第5棒王念好也是3打數2安打，跑回3分，兩人是本戰中華隊打線兩大功臣。

中華隊此役攻勢在2局上就展開，靠著安打及兩次四壞保送創造滿壘得分機會，鄭俊瑋敲出深遠的三壘安打，一口氣將壘上3名跑者送回本壘得分，隨後第1棒邱鑫再補上安打，讓鄭俊瑋回本壘得到中華隊這個半局第4分。

3局下中華隊攻勢在首棒打者陳致語二壘安打後再度開啟，這個半局再追加4分，前三局打完8比0遙遙領先，比賽後段日本隊在5、6局下各追回1分，不過還是沒能追上較大的落後分差，在分組預賽4連勝後吞下首敗，中華隊則是進帳第4勝，今晚最後一場小組賽對巴拿馬拚5連勝，希望在這階段有個完美句點。

鄭俊瑋單場灌進5分打點。（中華棒協提供）