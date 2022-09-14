九九重陽節又快到，雲林縣去年重陽敬老金門檻下修為65歲，台塑企業第一年贊助部分金額；今年台塑企業和王詹樣社會福利基金會共同全額贊助65歲以上重陽敬老金中的1000元，總共贊助1億3000多萬元。

雲林縣原本重陽敬老金門檻是70歲以上，70歲至99歲發2000元；縣長張麗善認為彰化縣、南投縣、嘉義縣重陽敬老金門檻都是65歲，雲林縣應修正，去年（2021年）起改為65歲以上就發放。

雲林縣府重陽敬老金發放標準為65歲至69歲發1000元、70歲至79歲2000元、80歲至89歲3000元、90歲以上6000元、100歲以上1萬2000元，全縣65歲以上總計13萬2718人，總計需發出2億4000多萬元敬老金。

今年雲林縣65歲至69歲人口4萬1612人，重陽敬老金需4161萬元；70歲以上老人有9萬1106人，重陽敬老金需2億多元，今年為表達對長者的敬意取消排富條款，去年500多人因排富條款未領到。

王詹樣王詹樣社會福利基金會今年全額贊助雲林縣縣府縣65歲至69歲的重陽敬老金4161萬元；另外，台塑企業四大公司也贊助70歲以上老人的重陽敬老金1000元，雲林縣庫減輕不小負擔。

雲林縣長張麗善表示，她上任前全縣有3000多名老人在長青食堂共餐，她讓任近4年已經成長到1萬2000多人，樂齡中心、關懷據點也在這4年來增加3倍以上，在在都是為了讓老人家活得健康、快樂、長壽，活愈久領愈多，感謝台塑企業贊助，一起守護雲林長者的福利。

雲林縣府今舉行記者會宣布重陽敬老金發放消息，斗六市百歲人瑞張進添代表受贈，台塑企業麥寮管理處協理蔡建樑也到場接受縣府頒發感謝狀。