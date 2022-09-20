雲林縣麥寮鄉雲3-1線的濠溝橋封閉中，縣府將以最快速、最省錢方式在3個月內修復完畢。（雲林縣政府提供）

花蓮高寮大橋因台東地震被震斷，引發民眾關切危橋。雲林縣2019年檢查出有16座U4級危橋，須緊急修復，去年5月全數完工。近日麥寮鄉雲3-1上濠溝橋出現破洞，雖未因地震加劇，縣府工務處勘查確認是U4級危橋，將拆除重建，3個月內恢復通行。

縣議員李明哲、顏忠義關切縣內16座危橋是否已修復，以免發生強烈地震時斷裂，無辜用路人跌落。另外，921地震造成危害的校舍，是否都已完成補強。

縣長張麗善表示，18日台東地震發生後，她已責成成立地震災害專案調查小組，針對老舊建築、房屋、公共場域、校園校舍、道路、橋樑都要全部檢視，雲林縣經歷過921地震的傷痛，必須要做好預防，縣府會積極處理，守護鄉親的安全是當務之急，也會全力以赴。

工務處長汪令堯指出，2019年宜蘭縣南方澳發生斷橋意外後，全面檢視縣內橋梁安全，有16座是U4級危橋，須立即修復，其中10座打掉重建，已於去年5月全部完工；另6座是改建，也都全部完工解除列管。

汪令堯表示，雲林縣U3等級的危橋有323座，陸續修復迄今只剩80座列管中，其中有19是縣府養管，其餘各公所養管。2018年間考量公所財源有限，縣長張麗善允諾縣府負擔一半復健費，有些委託縣府代辦，有些自行辦理發包作業。

汪令堯說，有些公所發包不出，縣府已建議各公所若因規模太小找不到營建廠商承包，可以委託縣府和幾個標案一起招標。

日前麥寮鄉雲3-1線的濠溝橋破大洞，汪令堯表示，濠溝橋興建於1971年，橋梁老舊加上近日有重車行駛，造成橋面板破損，目前緊急封閉橋梁，雙向各開放1.5公尺行駛，目前已列為新的U4危橋，將打掉重做，預計3個月內恢復通行。

教育處長邱孝文表示，1999年921地震之後，雲林縣校園建築有796幢需要做鑑定，363幢需要補強，433幢不需要補強，自2011年起補強迄今，今年底會全部完工，最後一批還有29幢補強中。