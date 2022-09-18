雲林縣長張麗善今（18）日指出，她上任前雲林的負債高達227億，甚至因為長期虛列預算遭監察院調查列管，而自己上任後堅守財政紀律，沒有再借過一毛錢，3年多來減債68億，平均為每位雲林鄉親減少1萬元的負債！

張麗善在臉書表示，2018年底上任時，雲林縣的負債超過227億元，是一個難以想像的數字，且因為長期虛列預算的關係，被監察院調查列管並要求檢討改進，縣府團隊因此在有限資源下仍堅守財政紀律，透過財政管理自立自強，3年多來減債68億，對財政困難的雲林縣來說真的不容易。

「在我主政下，沒有再借一毛錢！」張麗善指出，儘管面對財源不足的嚴峻考驗，但減債效果獲得中央肯定，連續2年獲得中央核給的2500萬獎勵金，在109年的財政績效考核獲全國優等第三名，110年遠見雜誌地方財政評比更搶下全國第四名佳績。

張麗善說，包括財政支援建設、建設涵養財政等在內，她目前為雲林做的財政體質調整，都是著眼更長遠的將來，「雖然長期累積的負債仍很沈重，但我們已經回到財政的正軌上，雲林的未來，一定會越來越好！」