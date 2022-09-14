超跑品牌法拉利(Ferrari)在周二推出首款休旅車(SUV)，配備頂規的V12燃油引擎，售價高達39萬歐元，為仍不準備進入純電動車的超級富豪提供新選擇。

法拉利周二股價仍下跌2.1%，報195.5歐元。

法拉利行銷長Enrico Galliera說，自從五月宣布這款V12引擎車以來，人們興趣大增。公司並已接到許多訂單，這些買家甚至都還沒看過新車。

執行長Benedetto Vigna將這輛對開式四門和四座位、命名為Purosangue的車輛，更偏愛稱之為多功能跑車，而不是休旅車。

此也凸顯出許多老牌汽車廠的困境，投資人已將特斯拉捧為最有價值的公司，全球各國政府紛設定燃油車退場時間。但是仍有許多買家想要汽油車，並願意支付更高價錢。

法拉利也已經在其商業計畫中開始擁抱電動車。公司拒絕透露未來Purosangue推出電動版本的可能。

這輛車將是全球最昂貴的休旅車之一，只有勞斯萊斯的Cullinan有類似的價格水準。該車將於2023年第二季從歐洲開始出貨交車。