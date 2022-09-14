挑戰連任的國民黨籍宜蘭縣長林姿妙，在台灣世界新聞傳播協會的「2022全國縣市施政滿意度調查」，獲得71.1％的滿意度，縣民幸福感達82.1％，宜蘭縣政府指出，整體而言，縣民對縣長林姿妙及縣府的表現，仍持正面的肯定與支持。

此次調查除了縣長滿意度，另外還有「治安狀況」、「經濟發展」、「幸福感」等11施政面向，縣市長滿意度部分，林姿妙剛上任首年是56.6％，從2020年到今年都維持在7成以上的滿意度。

公布的調查中，宜蘭縣民的「幸福感」連續3年都維持8成，在「環境保護」、「防治新冠肺炎相關措施」，分別獲得81.0％、81.2％的滿意度；在「治安狀況」、「醫療衛生」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」等施政面向，均獲得7成以上的滿意度。

宜蘭縣的「經濟發展」只有51.7％滿意度，但已是4年來新高；今年「交通狀況」滿意度是49.3％，與往年相差無幾，顯見雪隧車潮與假日市區壅塞狀況，為縣民長期所詬病。

縣府表示，縣民朋友對林縣長及縣府的表現，仍持正面的肯定與支持，其中，經濟發展、社會福利、藝術文化等項目更創下4年來的新高，代表林縣長所推動的青年政策、營養午餐及街頭文化藝術節等有感措施，確實讓宜蘭展現出進步的活力與永續的潛力。