美國參議員葛雷斯利（Chuck Grassley）周二在一名吹哨者出席作證的參議院聽證會上表示，聯邦調查局（FBI）已經通知推特公司（Twitter）其職員裡至少混入了一名中國特務。此番發言再度引起外國勢力干預推特的擔憂，畢竟推特是一個深具影響力的社群平台。

以「Mudge」作為駭客名字而打響知名度的資安專家扎特科（Peiter C. Zatko）過去在推特擔任資安部門主管，但在今年1月遭到解僱。他表示，一些推特員工擔心中國政府可能有能力收集推特的用戶數據。

此前推特即曾因資安管控鬆散而飽受抨擊，最引人注目的事件發生在2020年，當時一群青少年駭客控制了數十個高知名度的帳戶，包括美國前總統歐巴馬的個資也遭到外洩。

根據扎特科周二在參議院司法委員會發表的證詞，推特的安全問題可能嚴重許多，他首次指控推特已經接獲通知，有中國政府的特務混進這家社群媒體公司工作。

扎特科在證詞中引用路透社一篇有關於推特內部衝突的報導，稱有些團隊希望盡可能在中國廣告業務中掏金，而其他團隊則擔心在美中政治緊張升高的情況下開展中國業務。他表示，這是內部一個很大的難題，推特不願意放棄廣告收入成長最快的海外市場中國。

儘管如此，在周二美股全面重挫的情況下，推持仍然逆勢上漲0.65%，收在41.74美元，顯示投資人並沒有看到任何可能有利於特斯拉執行長、全球首富馬斯克毀棄收購交易的新事證。近來推特的股價走勢幾乎完全取決於馬斯克是否被迫完成交易的市場氣氛。

馬斯克提出以440億美元收購推特，但之後卻以假帳號數量揭露不實要求終止交易，雙方因而對薄公堂。

雖然共和黨參議員葛雷斯利著眼於如果這項指控屬實，推特執行長Parag Agrawal要如何保住工作，但大多數參議員則利用這個證詞，來支持他們為抑制大型科技公司市場力量所引進的法案。也有一些參議員呼籲對推特立即採取直接的行動。

Wedbush Securities分析師Dan Ives表示，有關於中國間諜混入職員的指控，將給推特帶來揮之不去的公關惡夢，投資人將要求了解更多相關訊息。

推特發言人表示，這場聽證會僅證實扎特科的指控充斥著前後矛盾和偏差之處。他並表示，推特的人員招聘過程不受外國影響，而要取得數據必須通過背景調查，並透過監控和偵測系統進行管理。