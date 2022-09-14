文化部文化資產局14日舉行「3D掃描影像展-點實成真」開幕式，借助3D掃描點雲資料及環景影像技術，讓觀展的民眾沉浸在古蹟建築影像的環繞中，打破時間與空間的限制，透過身體的動作變化和古蹟互動，感受到如臨現場的體驗，輕鬆穿梭在文化資產的歷史長河裡，展覽內容精彩。

文資局表示，展覽共規畫7大展區，包括「城市風景劇場」、「開箱古蹟」、「凝視之物」、「雋永而不朽」、「印象光雕」、「透視光牆」、「夢遊古蹟」，運用文化資產3D點雲資料，透過各種光學方式、呈現眼前，讓觀賞者彷彿親臨古蹟歷史現場體驗、欣賞文化資產之美，用新世代的觀賞視角，再度詮釋台灣文化資產的創新價值。

文化資產局長陳濟民指出，自古以來人們不斷的運用各種方法和技巧來記錄、表達立體的場景與物件，隨著3D掃描技術的發展，人類的「視界」也從二維進入到三維，並成為現今廣泛應用的技術之一。面對天災人禍的各種威脅，運用3D掃描技術，可以做為文化資產保存重要的技術，未來如有毀損，可運用3D掃描資料來進行重建。

展場的設計從台中火車站出發，瀏覽台灣文化資產的縮影，透過體感互動與3D科技圖像走入古蹟之中，借助3D掃描點雲資料及環景影像技術，民眾可充分感受3D掃描的真實感與影像再利用的多重可能性，可將古蹟逐一解構與重組，也能打破時間與空間的限制，輕鬆探索古蹟。

陳濟民說，文資局自2015年起陸續針對台灣有形文化資產進行3D數位化掃描，掃描的文化資產小至文物、單一的古蹟，大到整體性的文化景觀、聚落建築群或是考古遺址，針對不同的文化資產在3D掃描技術上的運用也有所差異，如此得以詳實記錄文化資產的重要資訊，可供文化資產日常管理、保存和修護運用。

文資局指出，「點實成真」展出，讓觀者感受3D掃描影像帶來的新體驗，輕鬆穿梭文化資產的歷史長河裡；現場運用3D列印技術，結合動態光影，完整展現出國定古蹟「原台南測候所」的360度結構之美，並作為3D數位重建的試金石。