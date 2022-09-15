2022國際半導體展（SEMICON Taiwan）「功率暨光電半導體論壇」今（15）日登場，應邀致詞的鴻海(2317)董事長劉揚偉表示，集團鎖定發展的三大新興產業都需要功率及光電半導體來推動技術創新，將在10月舉行的鴻海科技日中，展示前瞻技術產學合作成果。

劉揚偉表示，功率暨光電半導體論壇是由國際半導體產業協會（SEMI）與鴻海研究院共同籌辦，很高興有這麼多頂尖講者齊聚一堂，從不同角度來探討功率與光電半導體的發展議題，認為今天論壇的內容，對於創建一個永續發展的生態系統至關重要。

劉揚偉指出，科技業過去2年歷經非常嚴峻的半導體短缺問題，對鴻海的戰略夥伴及客戶都帶來前所未有的風險。確保半導體供應鏈安全，正逐漸成為鴻海集團夥伴和電動車客戶的重要需求，而要滿足需求就要創新。

劉揚偉表示，鴻海研究院的半導體所致力於次世代晶片開發及培育相關前瞻技術的研發人才。雖然鴻海研究院才成立2年，但有近半個世紀的鴻海集團支持，集團正展望電動車、數位健康及機器人等三大新興產業的發展。

劉揚偉指出，上述三大新興產業都需要功率及光電半導體來推動技術創新。在去年的論壇後，鴻海研究院獲得國科會的大力支持，並深化與國立陽明交通大學、台灣半導體研究中心及一些公司的合作，將在下個月舉行的鴻海科技日中，展示前瞻技術產學合作的成果。

劉揚偉表示，鴻海正在建立和擴大在車用半導體的競爭優勢，集團已投資碳化矽（SiC）基板製造商盛新材料，強化上游供應鏈確保基板供應，快速拓展集團產品線。他認為，需求會不斷改變，世界也會不斷改變，但對前瞻創新研發的需求不會改變。