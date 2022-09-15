在尾盤承接買盤進駐下，美股四大指數逆勢收紅，台股今震盪開出後，接近9:30指數急拉，一度上揚逾60點，整體期貨強於現貨，資金表現以內資當道，儘管台股反彈卻是傾向量縮表現，目前台股短期均線呈現空頭排列，加上國際間持續有通膨及地緣政治風險，故短線指數震盪機率高，須待9月14日空方缺口回補才有機會再反攻。

權值股部分，標股台積電(2330)今日除息，每股配發現金股利2.75元，今開低走高，一度僅差一檔就完成填息；其餘大型權值股聯電(2303)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、大立光(3008)等均震盪小漲、漲幅落在0.5%~1%。面板股今漲勢一路擴大，友達(2409)盤中大漲逾4.5%，群創(3481)漲幅也逾3.5%。

航運股今強勢演出，最新BDI、BCI指數大漲，貨櫃三雄中萬海(2615)、陽明(2609)分別大漲逾3.5%、2.5%，長榮(2603)減資後新股預計在下周一重新上市；散裝族群則續揚，新興(2605)、志信(2611)強漲5.5%、4.5%，其餘中航(2612)、台航(2617)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、四維航(5608)等也都強勢走高。

以技術面來看，由於目前台股短期均線呈現空頭排列，月線及季線仍下彎，上檔套牢壓力沉重，且台幣趨貶，外資賣超，指數仍有持續下跌的風險。

分析師認為，美股稍有止跌，但現階段通膨依舊居高不下，市場已接受9月FOMC會議升息3碼的預期，甚至醞釀擬升息4碼以強力抑制通膨的聲浪，鷹派升息影響資本市場流動性，加上美國參議院表決通過台灣政策法，在通膨及地緣政治風險干擾下，台股仍建議暫時觀望，操作上建議短線進出，仍需等待9月14日空方缺口回補才有機會再反攻。