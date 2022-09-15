台北市長柯文哲曾多次公開嗆抗中保台不該是喊口號、隨口說說，於是在柯文哲在任期尾聲，宣布成立台北市全民國防教育訓練中心，規畫全市府主管都要參加6小時全民國防教育課程，柯文哲表示，未來將編寫課程教材，並與國軍合作成立平戰轉換辦公室，柯文哲強調，勿恃敵之不來，恃吾有以待之，才是正確的態度。

柯文哲今上午出席台北市全民國防教育訓練中心揭牌活動，強調為因應俄烏戰爭啟示及當前台海情勢，特別規畫全市府主管都要參加6小時全民國防教育課程，並請教育局主政、公訓處協辦，協助成立台北市全民國防教育訓練中心。

台北市教育局副局長陳素慧則表示，過往雖有全民國防在職教育講習，但僅規畫4小時，並採自由報名參加，今年全民國防教育訓練中心成立後，課程改成6小時，並強制要求簡任級以上官員以調訓性質參加，未來也將製作線上課程開放給北市府其他公務人員參加。

柯文哲致詞時表示，今天的揭牌典禮，是全面準備的第一步，平常要能夠備戰、能戰才可以避戰，如果完全沒有準備，不要祈求別人同情或是放過。

柯文哲也表示，全民國防教育訓練中心將透過一系列的教育課程，建立公務人員全民國防思維，強化防衛動員能量，並與軍方合作成立平戰轉換辦公室，以維持公務機關緊急應變能力，透過有效編組市府公務人員，維持戰時政務正常運作。

教育局則表示，過往雖已有全民國防在職教育講習，但僅規畫4小時，並開放給全府的公務人員自由報名參加，今年全民國防教育訓練中心成立後，課程改成6小時，並強制要求簡任級以上官員以調訓性質參加，未來也將製作線上課程開放給北市府其他公務人員參加。