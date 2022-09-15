日本前首相安倍晉三國葬9月27日舉行；總統府發言人張惇涵表示，蔡總統指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平以及駐日本代表謝長廷，共同組成代表團，出席安倍前首相之國葬儀式。

總統府發言人張惇涵今表示，日本政府將於9月27日在東京為安倍晉三前首相舉行國葬，代表團三位跨黨派的「院長級」成員，長年均與安倍前首相交情深厚、互動密切，在日本各界擁有充沛人脈，此次共同代表我國出席安倍前首相國葬，充分彰顯台日堅定情誼與深厚情感。

張惇涵表示，安倍前首相是深受國際推崇的國際領袖，畢生堅持守護民主、自由、人權的理念，開創劃時代的印太架構戰略思維。安倍前首相更是台灣的堅定摯友，台日之間患難見真情的「羈絆」，攜手扶持的「善的循環」，安倍前首相推動台日關係進展不遺餘力。

張惇涵表示，蔡總統也祈願，此次的代表團能夠帶著我國政府與人民對安倍前首相的悼念與追思前去，誠摯感謝安倍前首相的畢生貢獻，並展現台灣與日本繼續並肩同行，捍衛共享的價值及印太區域的和平穩定。