「2022年國際技能競賽」於111年9月7日於歐、美、亞洲15個國家分流舉行，高餐大師生將於10月份開始陸續代表國家前往瑞士參賽，國立高雄餐旅大學積極鼓勵師生參與各項國際競賽，並致力於培訓優秀選手，也希望藉由參賽，讓學校師生能夠學習更多不同的經驗。

國際技能競賽是全球規模最大的技能競賽，有技能界「奧林匹亞」之稱。本屆原定於2021年在上海舉行，因受COVID-19疫情影響，國際技能組織宣布改以分地分流方式於法國、韓國、美國等15個國家，橫跨歐洲、亞洲、美洲辦理，本次各職類成賽標準從14隊縮減成6隊，我國分28個團隊參賽。

本屆國際技能競賽高餐大代表團，競賽職類為旅館接待、麵包製作、西點製作、西餐烹飪及餐飲服務等5項職類，其中5位學生，劉玫均同學、謝呈杰同學、李筑媗同學、康哲瑋同學及蔡柏毅同學獲選為國手；4位教師，楊仁德老師、廖漢雄老師、陳寬定老師及陳文聰老師受聘為國際裁判，同行師長還有辛苦的指導老師沙荃老師以及協助選手翻譯事宜的隨行老師侯曉憶老師，參賽師生共計11位。

高餐大校長陳敦基特於111年9月21日行政會議上舉行授旗儀式，親授校旗勉勵競賽團隊全力以赴、再創佳績！