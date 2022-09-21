日本媒體報導，一名男子今天清晨據報在首相岸田文雄辦公室附近自焚，失去意識，被送醫救治。報導提到，這名男子聲稱他反對為前首相安倍晉三舉辦國葬的計畫。

法新社報導，目前關於此事的初步細節很少，警方和首相辦公室均暫未置評。

日本朝日電視台提到，這名男子告訴警察，他反對替安倍晉三舉辦國葬的計畫，接著自焚；一名警員在試圖滅火的過程中受傷。

共同社等媒體報導，警方得知一名男子「全身著火」，於是趕赴現場。

根據報導，這名男子身旁留有表達反對國葬的字條。

安倍晉三於今年7月8日在奈良縣遭槍擊身亡，葬禮預定本月27日舉行。

日本鮮少舉辦國葬，替安倍舉行國葬的決定一直有爭議，民意調查顯示約半數民眾不贊成。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1110921

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