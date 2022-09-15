民進黨屏東縣黨部14日公布第四類公職人員（縣議員、鄉鎮長）違紀參選名單，針對蘇震清之女蘇孟婕等17人做開除黨籍等處分，但違紀參選亂象仍未解，張耀文等民代控訴黨部對第五類（鄉鎮市民代表）違紀者冷處理，守規矩的人遭受不公平對待。

民進黨屏東縣黨部指出，依黨章規定，針對第四類公職人員違紀參選者開除黨籍，有參選高樹鄉長的楊秀文、長治鄉長的古佳川、內埔鄉長的沈商嶽、車城鄉長的張雪屏、枋寮鄉長的陳亞麟、萬巒鄉長的林碧乾與湯文生，以及參選縣議員趙文俊、蘇孟婕、鍾詔元、蕭禾秦、張榮傑等12人。

至於參選九如鄉長的盧譽元、萬丹鄉長的簡天屏、新園鄉長的周能智、東港鎮長的黃禎祥，以及參選縣議員的陳宗廷，縣黨部表示，該5人雖已退黨，但仍祭出處分，5年內不得入黨。然而，綠營的開鍘並未平息內部紛爭，第五類鄉鎮市民代表參選人忿忿不平，怒訴縣黨部冷處理。

「不如把5萬塊還給大家！」屏東市民代表張耀文指出，從他8年前參選以來，凡是沒有掛黨提名的都不能上台助選，但為什麼現在都可以？是為了方便某些人嗎？選舉將至，縣黨部遲遲無作為，這對守規矩交5萬登記保證金的黨員而言，實在不公平，乾脆全部開放好了。

屏東市民代表李進是也說，緊急狀況就要緊急處理，是不是黨員一查便知，若要照流程走可能會拖到1、2個月都選完了，那些為省錢或其他因素不掛黨參選的人，本就要承擔後果，沒理由跟守規矩的一起享有資源，現在跑場看到他們台上台下拜票，觀感很差。

對此，縣黨部執行長葉人魁說，第五類參選人數眾多，除屏東市外，內埔、萬丹、萬巒等鄉都有類似狀況傳出，所以需要時間從嚴審查，黨務行政有一定程序，會建議主委在近期開臨時會處理，不會拖到10月。