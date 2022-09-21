以無黨籍身分參選宜蘭縣員山鄉選區議員的吳紹文，在9月2日完成登記，宜蘭縣選委會在資格審查時，因吳有司法案件未執行，失去參選資格，吳紹文透過臉書發表停止參選聲明，她因酒駕被判刑3個月，得易科罰金，但她在登記前未執行罰鍰，對於酒駕一事也向鄉親致歉。

宜蘭縣有34席議員，員山鄉選區應選2席，現任的國民黨黃浴沂、民進黨陳俊宇拚連任，吳紹文曾參選立委，今年她以無黨籍身分選員山鄉選區議員，隨她資格審查未過，也讓員山鄉選區議員成為同額競選。

吳紹文是在去年11月間某日中午駕駛小貨車，擦撞停放在路邊的機車，酒測值達每公升0.24毫克，雖然吳強調沒有因為飲酒影響駕駛，但法院並不採信，判處3月徒刑，可易科罰金。而宜蘭縣選委會20日公布資格審查，指吳有選罷法第26條第4款情事，不得登記為候選人。

吳紹文在臉書中表示，該案8月2日判決，但因地檢署尚未發出傳票通知，因此她在登記時未執行罰鍰，她在9月15日接到選委會通知後，已赴地檢署繳納罰鍰結案。

吳紹文表示，喝酒開車是犯罪行為，想要擔任宜蘭縣議員，成為人民喉舌，為員山鄉親從事公共服務，卻在私人行為做了不好的示範，她跟所有同志、夥伴與宜蘭選民們表達我深深的歉意與悔意。

吳紹文表示，員山有新住民、新聲音，需要新的政治代表，才會有新的發展契機，這是她的參選初衷；但這次選舉她受限於酒駕問題，無法繼續跟大家一起從事競選活動。

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